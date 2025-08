Pleite-Roller: Stadt ruft zur Scooter-Suche auf

Nachdem SP-Verkehrsminister Peter Hanke – wie berichtet – angekündigt hatte, im Rahmen einer neuen Novelle E-Mopeds von Radwegen verbannen und unter anderem auch eine E-Scooter-Helmpflicht einführen zu wollen, waren Ende letzter Woche die Leihroller in Linz aber vor allem deshalb in aller Munde, weil in den sozialen Medien Fotos von Fahrzeugen kursierten, die in der Innenstadt abgeschleppt wurden.