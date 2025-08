Woran Patienten Schönheits-Pfuscher erkennen

Die Lippen füllig, die Stirn ohne Falten, die Wangen frisch, glatt und makellos. Bearbeitete Internetbilder und kaum erreichbare Schönheitsideale durch KI erstellte Models treiben immer mehr Wiener dazu, ihr natürliches Aussehen zu „verbessern“. Und teils in die Arme von Kurzpfuschern, die mit Billigpreisen Kunden anlocken.

In Favoriten, Simmering und Rudolfsheim-Fünfhaus haben die Behörden in wenigen Wochen mehrere illegale Schönheitspraxen aufgedeckt. Offiziell als Nagel- oder Kosmetikstudios geführt, wird in Hinterzimmern mit giftigen Substanzen (Botox ist ein Nervengift) hantiert, die – meist im Gesicht – unter die Haut gespritzt werden.