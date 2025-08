„Ich hab’ den Hund einfach am Genick weggezogen“

Eine große Portion Mut bewies die erst 14-jährige Elea Enzenhofer aus Gramastetten (OÖ) bei einem Hundeangriff in ihrem Heimatort. Sie schritt ein, half so einer Spaziergängerin: „Ich hab’ den Hund am Genick gepackt und von ihr weggezogen“, schildert sie der „Krone“ ihre Heldentat.