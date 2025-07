So bekommen Sie die „alte“ Google-Suche zurück

Dass KI-Tools, die genau genommen Systeme zur Erkennung und Erzeugung von Mustern sind, ihre Tücken haben und mitunter abenteuerliche Fake-News herbeifantasieren, ist schon länger bekannt. Weshalb Google und andere IT-Konzerne, die mit solchen Werkzeugen Geld verdienen wollen, ihre KI-Texte mit Quellenverweisen und Hyperlinks spicken. Manch ein Nutzer möchte sich die Suchergebnisse aber gar nicht vorkauen lassen – und die KI-Tools lieber abschalten. Das will man bei Google wiederum nicht und bietet diese Option in den Suchmaschineneinstellungen gar nicht an. Doch es gibt einen Trick.