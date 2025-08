Warnung für Rapid! „Die räumen einfach alles weg“

Rapid empfängt am Donnerstag in der dritten Quali-Runde der Conference League Dundee United, erwartet „schottische Schränke“. Was ein ÖFB-Legionär aus der Premier League bestätigen kann: Oluwaseun Adewumi kennte den grün-weißen Gegner aus beinharten Derbys. Eine Prognose wagt der 20-Jährige nicht, aber er verrät grinsend: „Die versuchen einfach alles wegzuräumen.“