„Nicht sehr beliebt“: War‘s das für Lewandowski?

„Robert sollte jetzt seine Karriere in Barcelona beenden und zu einem weniger anspruchsvollen Verein in Saudi-Arabien wechseln, so wie es die besten Fußballer der Welt getan haben“, so Tomaszewski beim YouTube-Kanal „Super Express Sport“. Denn: „Sind wir ehrlich. Es ist das Ende. Robert ist in der Mannschaft nicht sehr beliebt.“