Stadt überrumpelt Sturm und GAK mit Stadion-Auszug

Fix ist jetzt auch, wie die „Krone“ bereits im April berichtete, dass die beiden Grazer Vereine während der Bauphase „ausziehen“ müssen. „Eine nötige Ersatzstadionlösung ist mit den Vereinen vorabgestimmt. Ob ein eingeschränkter Spielbetrieb gegen Ende der Bauzeit möglich ist, ist noch offen“, heißt es seitens der Stadt.

Sturm und GAK von Auszug überrascht

Von der „Krone“ mit dieser Tatsache konfrontiert, zeigte man sich bei den Klubs, gelinde gesagt, irritiert: „Eine mögliche Abwanderung während der Bauzeit wurde in einem der Planungsausschüsse kurz andiskutiert, aber keinesfalls beschlossen“, schüttelt etwa Matthias Dielacher, stellvertretender Obmann des GAK, den Kopf. „Eine solche Lösung sehen wir durch die enormen Mehrkosten, bei gleichzeitigen starken Umsatzeinbußen, über einen so langen Zeitraum als wirtschaftlich nicht darstellbar an.“ Im Büro von Wirtschaftsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) versucht man zu beruhigen: „Erst nach der Detailplanung werden wir genau wissen, ob und in welchem Ausmaß ein Umzug notwendig ist.“