Hummels-Freundin modelt für Bundesligisten

Das Design des schwarz-goldenen Trikots’ soll an die Wurzeln der antiken Stadt Augusta Vindelicum (römisch-antike Name der Stadt Augsburg) erinnern. „Dank der strategisch günstigen Lage an wichtigen Verkehrswegen spielte Augusta Vindelicum eine der zentralen Rollen im Fernhandel des Römischen Reiches. Noch heute zeugen Straßenverläufe, Mauerreste und zahlreiche archäologische Funde vom römischen Erbe Augsburgs, das tief im Fundament unserer Stadt fortlebt.“