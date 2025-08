Jetzt geht‘s mit 200 km/h durch Österreichs Süden

Und Sabine Stock verspricht, dass die Südstrecke in Hinkunft nicht mehr benachteiligt werden wird, wie das in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden war; auch was in Kärnten und der Steiermark eingesetzte Wagenmaterial betrifft. Ein Anzeichen dafür: der nun eingesetzte ICE. Es wird aber auch der österreichische Railjet hier dahin düsen, der ja von der Bauart her ähnlich und ebenfalls für Höchstgeschwindigkeiten bis an die 250 km/h zugelassen ist. Außer den ÖBB und deren Partnerbahn Deutsche Bahn haben übrigens auch die private Westbahn – hier ist das Engagement bereits fix und wird ebenfalls die Region Südkärnten angebunden – sowie Trenitalia Interesse bekundet, die Koralmbahn-Strecke bedienen zu wollen.