Erneut Bombe gefunden: 17.000 Menschen evakuiert

Menschen werden in Notunterkunft gebracht

Bis Mittwoch um 9 Uhr in der Früh müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Es wird eine Notunterkunft in der Messe Dresden eingerichtet. Shuttlebusse bringen die Menschen von der Innenstadt dorthin. In dem Sperrgebiet liegen unter anderem Hotels, Pflegeheime, das Polizeipräsidium und die Staatskanzlei.