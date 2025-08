Steirer (22) kämpft gegen falsche Amok-Vorwürfe

Vorwürfe gegen Pensionisten (86) eingestellt

Gegen einen 86-jährigen Vorarlberger hat Rami allerdings die Klage zurückgezogen. Dieser konnte glaubhaft versichern, nicht hinter einem Posting in einer Facebook-Gruppe zu stehen, in dem der 22-Jährige als Amokläufer bezeichnet wurde. Der 86-Jährige besitzt lediglich ein Senioren-Handy und beteuert, er wisse nicht, was Facebook ist. „Das hat glaubwürdig geklungen“, räumte Rami ein.