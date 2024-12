Können wir Weihnachten überhaupt noch feiern?

„Ja, wir können trotz aller Krisen Weihnachten feiern“, versichert Pater Bernhard Eckerstorfer aus dem oberösterreichischen Stift Kremsmünster in seiner Botschaft an uns und unsere Leser aus Rom, wo er derzeit Rektor der Benediktiner-Universität Sant’Anselmo ist. „Bei diesem Fest geht es darum, dass Gott sich in Jesus Christus ganz in diese Welt eingelassen hat und unser Leben von innen her kennt und mitlebt. Das größte Geschenk aller Zeiten!“