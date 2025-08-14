Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Russische Todeswalze

Kolumnen
14.08.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Der vergangene Juli war, sogar laut ukrainischen Quellen, für Russland der „erfolgreichste“ Monat in diesem Jahr. Den angreifenden Truppen ist es gelungen, mehr als 750 Quadratkilometer Land zu erobern. Das entspricht in etwa der Fläche von Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Bregenz zusammen. In einem Stellungskrieg, bei dem die Verteidiger immer im Vorteil sind, ist das eine ganze Menge, auch wenn die Eroberungen mit immensen Verlusten auf russischer Seite erkauft worden sind. Kreml-Chef Putin ist bereit, das in Kauf zu nehmen.

Hintergrund ist ein menschenverachtendes Kalkül. Denn natürlich geht es Putin auch um Gebietsgewinne, will er doch die vier Oblaste, die Russland offiziell annektiert hat, auch tatsächlich beherrschen, noch wichtiger aber dürfte sein, die Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes ausbluten zu lassen. Die grausame Rechnung dahinter: Kiew kann, so die Worte von Präsident Zelenskij, maximal 27.000 Mann pro Monat neu rekrutieren – und das nur mit höchst zweifelhaften Zwangsmitteln. Russland hingegen kann zwischen 40.000 und 50.000 Mann pro Monat neu an die Front schicken – und das sind dank hoher Prämien Freiwillige.

Das Ziel der Angriffe ist also vor allem das Töten möglichst vieler Ukrainer. Je länger die russische Todeswalze rollt, desto weniger Soldaten hat die Ukraine, desto schwächer wird ihre Verteidigung werden.

So ist zu hoffen, dass es Trump gelingt, eine Waffenruhe durchzusetzen ...

Porträt von Christian Hauenstein
Christian Hauenstein
