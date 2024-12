SOS-Tipps: So kommen Sie gut durchs Weihnachtsfest

Oh, du Fröhliche ...? Weihnachten sollte die friedlichste und harmonischste Zeit des Jahres sein. Doch in vielen Familien entzünden sich spätestens mit den Kerzen am Christbaum auch Konflikte - und es wird gestritten, was das Zeug hält. Wie Sie das vermeiden können und Besinnung und Frieden – oder zumindest „Waffenstillstand“ - beim Weihnachtsessen im Kreise der lieben Verwandtschaft herrschen, erfahren Sie hier.