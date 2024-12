Was der Todeszeitpunkt für den Fall Drexler heißt

Roland Drexler nahm sich wahrscheinlich noch am Tag seiner Bluttat das Leben – das ergibt nun ein gerichtsmedizinisches Gutachten. Doch erst vier Tage später wurde sein Fluchtauto, einen weiteren Tag später seine Leiche gefunden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Polizei gibt der „Krone“ Antworten.