17-Jähriger mit Leichtmotorrad in Gebüsch gestürzt
Schwer verletzt
Schwer verletzt blieb ein 17-Jähriger nach einem Sturz mit seinem Leichtmotorrad in einem Gebüsch liegen. Eine Zeugin fand ihn und setzt die Rettungskette in Gang. Der Zweiradlenker kam unter Reanimation ins Spital.
Freitagnachmittag fuhr der 17-Jährige aus Gaspoltshofen mit seinem Leichtmotorrad auf der L 1180 aus Weinberg kommend in Richtung Weibern. Aus noch unklar Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Liegen.
Eine nachkommende Zeugin (19) aus Wien fand den Verletzten im angrenzenden Gebüsch liegend und setzte einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 17-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Wels eingeliefert.
