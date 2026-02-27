Vorteilswelt
Sonnenschein dominiert

Frühling gibt Vollgas: 20,5 Grad in OÖ gemessen

Oberösterreich
27.02.2026 17:05
Sonnenschein pur in weiten Teilen des Landes
Sonnenschein pur in weiten Teilen des Landes(Bild: stock.adobe.com/Charnchai saeheng)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Endlich klopft der Frühling an – und das gar nicht einmal so zaghaft: Am Freitag wurden in Weyer im oberösterreichischen Traunviertel satte 20,5 Grad gemessen. Der wärmste Tag des Jahres endet in weiten Teilen des Landes sonnig.

0 Kommentare

Die österreichische Unwetterzentrale berichtete am Freitag von einer XXL-Temperaturspanne. Während dichter Nebel im Donauraum dafür sorgte, dass es zumindest in den Morgenstunden recht kalt blieb, wurde der Alpenostrand mit reichlich Sonne und leichtem Föhn belohnt.

Im Laufe des Tages verzogen sich die letzten Nebelfelder und strahlender Sonnenschein dominierte. Weyer im oberösterreichischen Traunviertel machte schließlich das Rennen als wärmster Ort des Landes – mit herrlichen 20,5 Grad.

In Salzburg erreichte das Thermometer 20 Grad und auch in Innsbruck und Bludenz wurden laut dem ORF-Wetterdienst 19 Grad gemessen.

Wetterumschwung im Anflug
Auch der Samstag wird großteils sonnig, erst in den Abendstunden prognostiziert die UWZ leichte Regenschauer.

Lesen Sie auch:
Einige Sonnenstunden kommen auch in den kommenden Tagen zusammen (Symbolbild).
Bis zu 19 Grad
Sonnige Aussichten: Frühling bleibt in Österreich
26.02.2026

Am Sonntag zeigt sich die Sonne dann deutlich weniger, auch mit Regen ist zu rechnen. Am freundlichsten bleibt es im Süden.

Oberösterreich
27.02.2026 17:05
Oberösterreich

Sonnenschein dominiert
Frühling gibt Vollgas: 20,5 Grad in OÖ gemessen
Finanztipps für Kinder
„Du hast kein Geld mehr? Dann hol dir halt eins!“
Schloss Traun
Theaterfrühling: Bis die heilige Fassade zerreißt
Vorher ganz woanders
SPÖ-Kommunikation in OÖ: „Neuer“ ist Überraschung
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
