Frühling gibt Vollgas: 20,5 Grad in OÖ gemessen

Endlich klopft der Frühling an – und das gar nicht einmal so zaghaft: Am Freitag wurden in Weyer im oberösterreichischen Traunviertel satte 20,5 Grad gemessen. Der wärmste Tag des Jahres endet in weiten Teilen des Landes sonnig.
Die österreichische Unwetterzentrale berichtete am Freitag von einer XXL-Temperaturspanne. Während dichter Nebel im Donauraum dafür sorgte, dass es zumindest in den Morgenstunden recht kalt blieb, wurde der Alpenostrand mit reichlich Sonne und leichtem Föhn belohnt.
Im Laufe des Tages verzogen sich die letzten Nebelfelder und strahlender Sonnenschein dominierte. Weyer im oberösterreichischen Traunviertel machte schließlich das Rennen als wärmster Ort des Landes – mit herrlichen 20,5 Grad.
In Salzburg erreichte das Thermometer 20 Grad und auch in Innsbruck und Bludenz wurden laut dem ORF-Wetterdienst 19 Grad gemessen.
Wetterumschwung im Anflug
Auch der Samstag wird großteils sonnig, erst in den Abendstunden prognostiziert die UWZ leichte Regenschauer.
Am Sonntag zeigt sich die Sonne dann deutlich weniger, auch mit Regen ist zu rechnen. Am freundlichsten bleibt es im Süden.
