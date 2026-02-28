Bauen Sie weitere Jobs ab, Herr Eibensteiner?

Er ist der Chef von Österreichs größtem Industriekonzern – und sein Unternehmen ist so etwas wie das Fieberthermometer der heimischen Wirtschaft. Herbert Eibensteiner (62) führt die Voestalpine durch stürmische Zeiten. Seit seinem Amtsantritt 2019 musste er Corona, Lieferketten-Chaos, den Ukraine-Krieg und die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump meistern. Doch nun stehen neue Herausforderungen an.
Der Aktienkurs der Voestalpine hat sich seit Jänner 2025 fast verdreifacht, der Gewinn steigt wieder. Gleichzeitig musste der Konzern zuletzt aber auch Personal abbauen und ein Werk verkaufen. Wie passt das zusammen? Und worauf müssen sich die 23.000 Mitarbeiter in Österreich einstellen?
Österreichs Industrie-Riese will weiter kräftig wachsen
Im großen Krone-Interview spricht Eibensteiner offen über harte Einschnitte, die Lehren aus den Krisen-Jahren und seine großen Pläne: In welchen Bereichen der Vorstandschef Wachstum sieht, warum er von Deutschland wieder die Rolle als Konjunktur-Lokomotive erwartet – und wie die Voestalpine trotz hoher Kosten in Österreich weiter kräftig wachsen will.
Ein Gespräch über Gegenwind und die Kunst, wieder selbst das Ruder zu übernehmen.
