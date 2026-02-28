Bauen Sie weitere Jobs ab, Herr Eibensteiner?

Er ist der Chef von Österreichs größtem Industriekonzern – und sein Unternehmen ist so etwas wie das Fieberthermometer der heimischen Wirtschaft. Herbert Eibensteiner (62) führt die Voestalpine durch stürmische Zeiten. Seit seinem Amtsantritt 2019 musste er Corona, Lieferketten-Chaos, den Ukraine-Krieg und die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump meistern. Doch nun stehen neue Herausforderungen an.