Warum die USA vor Irans „Terror-Schläfern“ zittern

Trotz der leichten Entspannung in Nahost, bei den US-Sicherheitsbehörden geht die Angst um. Seit Jahren sind die Geheimdienste besorgt über die Fähigkeit des Iran, Angriffe auf US-Boden Staaten anzuordnen oder zu inspirieren. Das Ministerium für Innere Sicherheit – besser bekannt als Homeland Security – warnt in einem aktuellen Bulletin vor „einer erhöhten Bedrohungslage“, beispielsweise in Form von „Cyberangriffen, Gewalttaten und antisemitischen Hassverbrechen.“