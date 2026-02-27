Drogenzüchter zeigte sich in Verhör unbelehrbar

Völlig unbelehrbar zeigte sich ein Drogenzüchter (46) aus Marchtrenk bei seiner Einvernahme durch die Polizei. Die Beamten hatten bei einer Hausdurchsuchung 600 Gramm Marihuana und 1,5 Kilo getrocknete Cannabisstauden sichergestellt. Doch der Verdächtigte sagte, dass er weitermachen werde . . .