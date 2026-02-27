Drogenzüchter zeigte sich in Verhör unbelehrbar

Völlig unbelehrbar zeigte sich ein Drogenzüchter (46) aus Marchtrenk bei seiner Einvernahme durch die Polizei. Die Beamten hatten bei einer Hausdurchsuchung 600 Gramm Marihuana und 1,5 Kilo getrocknete Cannabisstauden sichergestellt. Doch der Verdächtigte sagte, dass er weitermachen werde . . .
Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Marchtrenk konnten am Mittwoch bei einer angeordneten Hausdurchsuchung bei einem 46-Jährigen aus Marchtrenk 600 Gramm Marihuana und 1,5 Kilo getrocknete Cannabisstauden sichergestellt werden. Laut Angaben des Beschuldigten habe dieser das Suchtgift für den Eigenkonsum in seinem Garten erzeugt.
Er will weitermachen
Bei der Vernehmung gab der Mann gegenüber den Beamten an, dass er weiterhin Cannabispflanzen zur Suchtgiftgewinnung anbauen werde. Der 46-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels am Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
