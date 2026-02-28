34-Jährige fuhr Alkolenker fast 30 Kilometer nach

Auf der Linzer Stadtautobahn wurde das Auto einer 34-Jährigen von einem vorbeifahrenden Firmen-Lkw gestreift. Doch anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt einfach fort. Die Frau setzte einen Notruf ab und folgte dem Fahrerflüchtigen, bis ihn die Polizei stoppte.
Am Samstagabend war eine 34-Jährige aus Marchtrenk auf der Mühlkreisautobahn A7 in Richtung Westautobahn unterwegs. Im Linzer Stadtgebiet wurde ihr Wagen im Bereich des rechten Außenspiegels von einem vorbeifahrenden Firmen-Lkw gestreift.
Nach Unfall geflüchtet
Doch der Lenker – ein 62-jähriger Buchkirchener – setzte seine Fahrt einfach fort. Die 34-Jährige verständigte die Polizei und folgte dem Fahrerflüchtigen fast 30 Kilometer über die A1 und in weiterer Folge A25 in Richtung Wels. Bei der Ausfahrtsrampe Wels-Nord holte eine Streife den Firmen-Lkw ein und stoppte ihn schließlich auf der B137 bei Wels.
Alkotest postiv
Ein Alkomattest beim 62-jährigen Lenker ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. Der Lkw wurde nach Verständigung vom Zulassungsbesitzer abgeholt.
