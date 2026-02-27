SPÖ-Kommunikation in OÖ: „Neuer“ ist Überraschung

Der Bedarf ist riesig

Ein echter Kommunikationsprofi fehlt der Landes-SP tatsächlich wie ein Stück Brot, das zeigte sich auch am Freitag deutlich. Auf Anfrage waren seitens der Genossen weder Details zu Hauser und nicht einmal sein Lebensalter eruierbar. Der neue „Head of Communication“ ist laut Ausschreibung mit 5229,29 Euro brutto monatlich dotiert. Er wird viel zu tun haben.