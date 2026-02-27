SPÖ-Kommunikation in OÖ: „Neuer“ ist Überraschung

So etwas kann man gar nicht erfinden: Mario Hauser, bisher Pressereferent der Industriellenvereinigung Oberösterreich, wird der neue Leiter der Kommunikation in der oö. SPÖ-Landesorganisation.
„Hauser hat sich im Rahmen einer Ausschreibung für diese wichtige Kommunikationsfunktion beworben und sich im Auswahlverfahren gegen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber überzeugend durchgesetzt. Mit ihm als Leiter unserer Kommunikation in der Landesorganisation wollen wir unser bewährtes Team noch mehr stärken“, so Landesparteivorsitzender Martin Winkler.
Der Bedarf ist riesig
Ein echter Kommunikationsprofi fehlt der Landes-SP tatsächlich wie ein Stück Brot, das zeigte sich auch am Freitag deutlich. Auf Anfrage waren seitens der Genossen weder Details zu Hauser und nicht einmal sein Lebensalter eruierbar. Der neue „Head of Communication“ ist laut Ausschreibung mit 5229,29 Euro brutto monatlich dotiert. Er wird viel zu tun haben.
