Polizisten beschimpft und mit Pyrotechnik beworfen

Mit weiteren Streifen unter Kontrolle gebracht

Sogar Pyrotechnik wurde gezündet und geworfen, bei einem Einsatzfahrzeug. wurden die Kennzeichen entwendet. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte die Situation schließlich unter Kontrolle gebracht werden und nach etwa 1,5 Stunden hatte sich die Situation vor Ort vollständig beruhigt. Es hagelte mehrere Anzeigen wegen Ordnungsstörung.