Nur 27 Monate im Amt

Warum traten Sie mit 31 als Bürgermeister zurück?

Oberösterreich
28.02.2026 10:00
Chef der Bergbahnen auf der Wurzeralm und Hobby-Musiker. Das Leben als Politiker geht Christoph ...
Chef der Bergbahnen auf der Wurzeralm und Hobby-Musiker. Das Leben als Politiker geht Christoph Schimpl nicht ab.
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Mit nur 31 Jahren ist Christoph Schimpl als Bürgermeister von St. Pankraz (Oberösterreich) 2024 zurückgetreten. Er war nur 27 Monate im Amt. Heute hat er seinen Traumjob gefunden. Was die Gründe für seine damalige Entscheidung waren? Die „Krone“ hat mit dem ehemaligen SPÖ-Mann gesprochen.

0 Kommentare

Knapp zwei Jahre sind vergangen, seitdem Christoph Schimpl sein Amt als Bürgermeister zurückgelegt hat – mit 31 Jahren und nur 27 Monaten nach seinem Wahlsieg. Das gab Nahrung für Spekulationen. Schimpl selbst sprach von einem privaten Schicksalsschlag, wobei er seinem Amt und der Tätigkeit als Ortschef sicher nicht nachweint. „Man hört immer nur das Negative, ständig das Jammern der Leute. Das geht einem schnell mal auf die Nerven. Aber den Ausschlag gaben familiäre Gründe“, stellt Schimpl klar. Neben seiner Tätigkeit als Ortschef von St. Pankraz war der Jungpolitiker in Teilzeit bei den Bergbahnen in Hinterstoder angestellt. Heute ist er Betriebsleiter der Wurzeralm, hat seinen Traumjob gefunden.

