Keine verunreinigte Babynahrung in den Regalen

Zwei Proben nicht für Verzehr geeignet

Zwei der zehn gezogenen Proben der Marke Nestle Beba wurden demnach wegen „geringer Konzentrationen von Cereulid“ von der AGES als „nicht sicher – für den menschlichen Verzehr ungeeignet“ deklariert. Man habe die Information – wie gesetzlich vorgesehen – an die Lebensmittelaufsicht in Wien weitergeleitet, weil sich dort der Firmensitz von Nestle befindet, heißt es in Kaineders Anfragebeantwortung.