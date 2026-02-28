Einer steht im steirischen Derby stark unter Strom

Jetzt LIVE: Die deutsche Bundesliga in Konferenz
Im steirischen Handball-Gipfelduell trifft am Samstag (19, live auf streaming.krone.at) die HSG Graz auf die BT Füchse. Es ist ein richtungsweisendes Spiel im Play-off-Kampf. Warum einer bei den Grazern den „Röntgenblick“ hat und bei den Obersteirern „Alarmstimmung“ herrscht.
Angekommen am Höhepunkt seiner Karriere. Als im Dezember 2022 die Nominierung für den Nationalteam-Lehrgang reinflatterte, erfüllte sich für Flügelspieler Paul Offner ein Bubentraum. Der am Ende jäh endete: Im Training in der Südstadt brach sich der Steirer den Mittelhandknochen. „Ich wusste sofort, dass da etwas Schlimmes ist.“ Das Röntgenbild brachte Gewissheit.
