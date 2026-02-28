Vier Führerscheine wegen Raserei abgenommen

Anzeigen und Organmandate

Ein weiterer Lenker wurde mit 116 km/h bei erlaubten 70 km/h angehalten. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen, da ihm die Lenkberechtigung bereits zuvor aufgrund mehrerer Übertretungen entzogen worden war.

Ferner wurden insgesamt 19 Anzeigen – unter anderem wegen teils schwerer technischer Mängel an den Fahrzeugen – erstattet. Zusätzlich stellten die einschreitenden Beamten zahlreiche Organmandate wegen diverser Verkehrsübertretungen aus.