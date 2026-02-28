Vier Führerscheine wegen Raserei abgenommen

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte in der Nacht zum Samstag eine Schwerpunktkontrolle auf der Wiener Straße durch. Vier Lenker mussten ihren „Schein“ noch vor Ort abgeben, zudem hagelte es 19 Anzeigen.
Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führte in der Nacht zum Samstag Schwerpunktkontrollen im Bereich der Wiener Bundesstraße im Stadtgebiet von Traun sowie Linz durch.
Vier Führerscheine einkassiert
Bei den Kontrollen mussten insgesamt vier Lenker die Führerscheine vor Ort vorläufig abgeben: Zwei Probeführerscheinbesitzern wurde die Lenkberechtigung entzogen, nachdem sie mit Geschwindigkeiten von 125 km/h bzw. 126 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen wurden.
Zwei weiteren Lenkern wurde der Führerschein aufgrund von jeweils 126 km/h bei erlaubten 70 km/h bzw. 50 km/h vorläufig abgenommen.
Anzeigen und Organmandate
Ein weiterer Lenker wurde mit 116 km/h bei erlaubten 70 km/h angehalten. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen, da ihm die Lenkberechtigung bereits zuvor aufgrund mehrerer Übertretungen entzogen worden war.
Ferner wurden insgesamt 19 Anzeigen – unter anderem wegen teils schwerer technischer Mängel an den Fahrzeugen – erstattet. Zusätzlich stellten die einschreitenden Beamten zahlreiche Organmandate wegen diverser Verkehrsübertretungen aus.
