4,3 Millionen Euro Schulden: Bürohändler pleite

Der Linzer Großhändler für Büromaterial Printberry Distribution ist in Konkurs. Das Unternehmen häufte 4,3 Millionen Euro Schulden an. Es ist nicht das erste Insolvenzverfahren der Firma.
Am Freitag wurde am Landesgericht das Konkursverfahren eröffnet. Die Printberry Distribution GmbH ist im Großhandel für Büromaterial tätig, insbesondere mit Datenverarbeitungsgeräten sowie Drucker- und Tonerzubehör. Laut den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und Creditreform hat das Linzer Unternehmen Schulden von 4,3 Millionen Euro. Betroffen sind rund 50 Gläubiger.
2023 schon einmal insolvent
Über das Unternehmen war bereits 2023 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Anfang 2024 wurde es aber aufgehoben, weil der Sanierungsplan vom Büromaterialhändler nur zur Hälfte erfüllt werden konnte. Als hauptsächliche Insolvenzursache gab das Unternehmen laut KSV1870 an, Opfer eines Diebstahls durch einen ehemaligen Dienstnehmer geworden zu sein. Der Schaden von 160.000 Euro habe nicht mehr gutgemacht werden können und die Finanzierung der letzten Sanierungsplanrate sei daher nicht mehr möglich gewesen.
Laut dem neuen Insolvenzantrag ist eine abermalige Sanierung nicht beabsichtigt.
