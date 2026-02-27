4,3 Millionen Euro Schulden: Bürohändler pleite

2023 schon einmal insolvent

Über das Unternehmen war bereits 2023 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Anfang 2024 wurde es aber aufgehoben, weil der Sanierungsplan vom Büromaterialhändler nur zur Hälfte erfüllt werden konnte. Als hauptsächliche Insolvenzursache gab das Unternehmen laut KSV1870 an, Opfer eines Diebstahls durch einen ehemaligen Dienstnehmer geworden zu sein. Der Schaden von 160.000 Euro habe nicht mehr gutgemacht werden können und die Finanzierung der letzten Sanierungsplanrate sei daher nicht mehr möglich gewesen.