Theaterfrühling: Bis die heilige Fassade zerreißt

Die Inszenierung in Traun wird von einem grandiosen Schauspielensemble getragen. Katharina Bigus spielt Schwester Aloysius als personifizierte Bitterkeit und Bosheit. Im Lauf des Geschehens werden ihre Gesichtszüge immer schärfer, die Haltung strikt autoritär. Sie ist im Zwiespalt, will Ordnung wahren und ist zugleich im Hass gegen die männerdominierte Kirchenhierarchie verstrickt. Eine schauspielerische Meisterleistung.