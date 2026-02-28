Neuer Lieblingskollege: Lackierroboter „Robert“

„Es war schon auch unser Ziel, vor den Deutschen zu sein“, schmunzelt Gert Puck, der als Geschäftsführer die Geschicke des St. Veiter Traditionsbetriebs „Karosserie Puck“ (1952 gegründet) mit Unterstützung von Schwester Silke Puck-Wank leitet. Und so zählt seit Jänner Lackierroboter „Robert“ zum Team mit 60 Mitarbeitern.