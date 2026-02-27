Deutscher Manager wird neuer Chef am Airport Linz

Auf den deutschen Manager wartet jedenfalls eine Menge Arbeit: Ende März wird die zuletzt ausgesetzte Linienverbindung nach Frankfurt wieder aufgenommen. Das allein wird allerdings wohl nicht reichen, um den Airport – er schreibt seit fünf Jahren Verluste – wieder zurück in die schwarzen Zahlen zu führen. Denn der Landesrechnungshof ortet bis 2035 einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro. Und um kostendeckend wirtschaften zu können, sind laut Landesrechnungshof mindestens 500.000 Passagiere pro Jahr notwendig. Im Vorjahr zählte der Linzer Airport rund 260.000 Fluggäste.