Entscheidung gefallen

Deutscher Manager wird neuer Chef am Airport Linz

Oberösterreich
27.02.2026 14:29
Jörg Ebbighausen wird die Kontrolle über den Linzer Flughafen übernehmen.
Jörg Ebbighausen wird die Kontrolle über den Linzer Flughafen übernehmen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Kann er das Steuer herumreißen? Der finanziell angeschlagene Linzer Flughafen ist bei seiner Suche nach einem neuen Geschäftsführer fündig geworden: Das „Cockpit“ am Airport übernimmt ab 2027 der deutsche Manager Jörg Ebbighausen (53).

0 Kommentare

Insgesamt 111 Kandidaten haben sich um die Nachfolge des heuer scheidenden Geschäftsführers des Linzer Flughafens, Norbert Draskovits, beworben. In den vergangenen Tagen spitzte sich das Rennen auf zwei finale Bewerber zu – die „Krone“ berichtete.

Und nun ist die Chefsuche entschieden: Das „Cockpit“ am Linzer Airport übernimmt künftig der deutsche Manager Jörg Ebbighausen. Der 53-Jährige kann auf mehrere Referenzen im Managementbereich verweisen. Unter anderem war er Bereichsleiter für Konzernentwicklung am Flughafen München. Zuletzt war er allerdings in einer anderen Branche tätig: Beim deutschen Glasfasernetzbetreiber Tele Columbus verantwortete er als Direktor die Bereiche Digitalstrategie und Performance Management.

Jörg Ebbighausen wird neuer Geschäftsführer des Linzer Flughafens.
Jörg Ebbighausen wird neuer Geschäftsführer des Linzer Flughafens.(Bild: Privat)

Staffelübergabe
Insgesamt waren fünf der 111 Bewerber zu einem Hearing eingeladen worden. Der Vertrag des aktuellen Geschäftsführers Norbert Draskovits läuft noch bis zum Jahresende. Bis dahin soll es eine gemeinsame Einarbeitungsphase geben – ab 1. Jänner 2027 übernimmt der „Neue“ dann als alleiniger Geschäftsführer.

Jörg Ebbighausen teilt in einer ersten Stellungnahme mit: „Zusammen mit einem starken Team möchte ich den Flughafen Linz in den nächsten Jahren wieder auf die Erfolgsspur führen und seine Position als Regionalflughafen in Österreich nachhaltig stärken.“

Auf den deutschen Manager wartet jedenfalls eine Menge Arbeit: Ende März wird die zuletzt ausgesetzte Linienverbindung nach Frankfurt wieder aufgenommen. Das allein wird allerdings wohl nicht reichen, um den Airport – er schreibt seit fünf Jahren Verluste – wieder zurück in die schwarzen Zahlen zu führen. Denn der Landesrechnungshof ortet bis 2035 einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro. Und um kostendeckend wirtschaften zu können, sind laut Landesrechnungshof mindestens 500.000 Passagiere pro Jahr notwendig. Im Vorjahr zählte der Linzer Airport rund 260.000 Fluggäste.

Lesen Sie auch:
Der Flughafen Linz steckt in finanziellen Schwierigkeiten.
36 Mio. Euro Kosten
Linz bekommt Ende März den Frankfurt-Flug zurück
04.02.2026
Linzer Flughafen
Chefsuche am Airport: Nur mehr zwei Bewerber übrig
25.02.2026

Politik ist voll des Lobes
Die Personalentscheidung final getroffen haben die Eigentümer des Flughafens – das sind je zur Hälfte Land Oberösterreich und Stadt Linz. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagt nach der Entscheidung: „Mit der geregelten Nachfolge in der Geschäftsführung und der gesicherten Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt stellen wir wichtige Weichen für die Zukunft des Flughafens Linz.“

Für Wirtschaftslandesrat und Flughafen-Aufsichtsratschef Markus Achleitner (ebenfalls ÖVP) ist durch die Bestellung von Ebbighausen „die konsequente weitere Umsetzung der neuen Strategie zur langfristigen Absicherung des Flughafen Linz sichergestellt.“ Und der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont: „Mit Jörg Ebbighausen übernimmt ein erfahrener Manager mit Netzwerkqualitäten die Verantwortung für den Flughafen.“

Oberösterreich
27.02.2026 14:29
Loading
Oberösterreich

Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Nach Diebstahl
4,3 Millionen Euro Schulden: Bürohändler pleite
„Woyzeck“ in Linz
Der „Erbsenfresser“ wird zum Frauenmörder
„Ich mach weiter“
Drogenzüchter zeigte sich in Verhör unbelehrbar
Entscheidung gefallen
Deutscher Manager wird neuer Chef am Airport Linz
