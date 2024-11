Unfalllenker stellte sich, verweigerte Alkotest

Deutscher marschierte in Polizeiinspektion

Die Ermittler machten gleichzeitig einen öffentlichen Zeugenaufruf. Letztlich dürfte die Sache dem Flüchtigen zu heiß geworden sein. „Der zweitbeteiligte Fahrzeuglenker, ein 19-jähriger Deutscher, stellte sich am Samstag gegen 12.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Wörgl“, so die Exekutive am Sonntag.