Unbekannter rammte Auto in Graben – Fahrerflucht!

Schock für eine Autolenkerin in der Nacht auf Samstag im Tiroler Unterland: Der 24-Jährigen kam auf ihrer Spur ein Auto entgegen. Es kam zu einer Kollision, woraufhin der Wagen der Frau in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Lenker des anderen Fahrzeugs hielt zwar kurz an, fuhr dann aber einfach weiter.