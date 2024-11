Wiener flüchtete rechtzeitig aus brennendem Zimmer

Nachbar wurde ins Freie gebracht

Feuerwehrsprecher Christian Feiler bestätigte der „Krone“ den etwa einstündigen Einsatz am Donnerstagabend. Unter Atemschutz, so Feiler, wurde eine Löschleitung gelegt, gleichzeitig wurde das verrauchte Stiegenhaus mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Bewohner der Nachbarwohnung musste evakuiert und durch Feuerwehrmänner ins Freie gebracht werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist bis dato noch unklar.