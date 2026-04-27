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Diese Volleyballerin stemmt den Pokal mit links

Sport
27.04.2026 15:27
Katrin Trebichavska ist mit Sokol auf dem Weg zum Volleyball-Titel.
Katrin Trebichavska ist mit Sokol auf dem Weg zum Volleyball-Titel.(Bild: GEPA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Früher war sie slowakische Staatsmeisterin im Gewichtheben. Jetzt greift Katrin Trebichavska für Sokol/Post in der österreichischen Volleyball-Bundesliga an. Und hat mit ihrem Team am Dienstag die Chance, den nächsten großen Schritt in Richtung Titel zu machen. 

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„Wenn es nach meinem Vater gehen würde, dann würde ich nach wie vor an Wettkämpfen im Gewichtheben teilnehmen“, lacht Katrin Trebichavska. Die 25-Jährige greift aber seit einigen Jahren viel lieber auf dem Volleyballfeld an. Seit Februar tut sie das für Sokol/Post.

Eine stabile Annahme gehört zu Katrins Repertoire.
Eine stabile Annahme gehört zu Katrins Repertoire.(Bild: GEPA)

Die Slowakin war beim 2:3-Krimi in Graz mit 28 Zählern Topscorerin ihres Teams im zweiten Spiel der Best-of-5-Serie um den Liga-Titel in Österreich. In der Serie steht es 1:1. „Wir haben ja das Cup-Finale verloren und wollen jetzt unbedingt den Meistertitel holen“, wird sie auch am Dienstag (17.30 ) in der Sport Arena Wien im dritten Spiel wieder alles in die Waagschale werfen.

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Ich fühle mich sehr wohl hier, ich liebe das Team, die Coaches, die ganze Atmosphäre. Jetzt holen wir den Titel, dann sehen wir weiter.

Katrin Trebichavska

Ihre sportliche Karriere begann bunt: „Skifahren, Leichtathletik und Ballsport, eben auch Volleyball.“ Und mit etwa fünf Jahren eiferte sie dem Vater und dem Bruder im Gewichtheben nach. Äußerst erfolgreich: Fünfmal holte sie in ihrer Klasse den slowakischen Staatsmeistertitel. 

In der Slowakei war sie als Gewichtheberin erfolgreich.
In der Slowakei war sie als Gewichtheberin erfolgreich.(Bild: privat)

Über die USA und die Philippinen nach Wien
Ihr Herz schlug aber für Volleyball. Und so führt sie ihr Weg im Jahr 2020 in die USA. Dort spielt sie erst an einem College in Ohio, später in Buffalo. „Die Entscheidung, in die USA zu gehen, war das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe.“ Von dort aus ergab sich – mangels eines richtigen Systems an Profiligen in Nordamerika – ein Engagement auf den Philippinen. Von dort lotste sie Sokol-Cheftrainerin und Landsfrau Zuzana Pecha-Tlstovicova im Februar nach Wien. 

Katrin ging schon in Buffalo auf Punktejagd.
Katrin ging schon in Buffalo auf Punktejagd.(Bild: privat)

„Ich fühle mich sehr wohl hier, ich liebe das Team, die Coaches, die ganze Atmosphäre“, schwärmt Katrin. Ob sie sich auch nach dieser (Halb-)Saison hier spielen wird, hat sie noch nicht entschieden. „Jetzt holen wir mal den Titel. Dann sehen wir weiter.“ 

Auch auf den Phillipinen war sie engagiert.
Auch auf den Phillipinen war sie engagiert.(Bild: privat)

Das Gewichtheben hat sie allerdings nicht ganz aus ihrem sportlichen Leben verbannt: „Ich nutze es als Training. Es hilft mir auch, im Volleyball besser zu werden.“ Und das Stemmen eines Meisterpokals wäre für sie demnach sicherlich auch kein Problem.

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