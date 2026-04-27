Diese Volleyballerin stemmt den Pokal mit links

Über die USA und die Philippinen nach Wien

Ihr Herz schlug aber für Volleyball. Und so führt sie ihr Weg im Jahr 2020 in die USA. Dort spielt sie erst an einem College in Ohio, später in Buffalo. „Die Entscheidung, in die USA zu gehen, war das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe.“ Von dort aus ergab sich – mangels eines richtigen Systems an Profiligen in Nordamerika – ein Engagement auf den Philippinen. Von dort lotste sie Sokol-Cheftrainerin und Landsfrau Zuzana Pecha-Tlstovicova im Februar nach Wien.