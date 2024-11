Ausgabenreduktionen ja, Schuldenabbau nein

„Es liegt in erster Linie an der Einnahmensituation, auf die das Land leider so gut wie keinen Einfluss hat.“ Die Finanzreferenten der Bundesländer haben deshalb ihre Forderung an den Bund, den Finanzausgleich neu zu verhandeln, erst in der Vorwoche wiederholt. Aktuell rechnet Schaunig für Ende 2025 mit einem Schuldenstand von 4,44 Milliarden Euro anstatt der im alten Finanzrahmen prognostizierten 5 Milliarden Euro.