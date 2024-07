Dreistelliger Millionenbetrag: Sparplan des Landes

Landessparplan: So geht‘s jetzt weiter

Nun seien die Abteilungsleiter an der Reihe, die Vorschläge einbringen müssen – diese werden dann von der Regierung „politisch bewertet, in Zahlen gegossen und dem hohen Landtag übermittelt“, erklärt Kaiser. In der Budgetwoche vor Weihnachten wird der Voranschlag für das nächste Jahr im Landtag besprochen und planmäßig besprochen.