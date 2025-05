Motorrad kracht in Kleinbus: Frau (31) stirbt

Ein Todesopfer forderte ein schwerer Unfall Freitagabend in Schwadorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Ein Motorradfahrer krachte in einen Kleinbus, seine Mitfahrerin (31) verstarb am Weg ins Krankenhaus. Besonders tragisch: Der Lenker des Kleinbusses hatte abgebremst, weil er Pannenilfe leisten wollte.