Nockisfest: Legenden-Treffen am Millstätter See

Am Samstag lassen es dann die Schweizer Band Calimero, Schlagerqueen Petra Frey und die Künstler der Saturday Night Fever-Show so richtig im Festzelt krachen. Und am Sonntag steht wieder der traditionelle, beliebte Frühschoppen mit Daniel Düsenflitz auf dem Programm. Die Nockis als Hausherren bilden wie gewohnt an allen drei Tagen den krönenden Abschluss auf der Bühne am Millstätter See.