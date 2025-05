Schuhmarken bitten Trump um Befreiung von Zöllen

Zölle auf Autoteile in Kraft

Seit Mitternacht (Ortszeit) gelten in den USA auch 25 Prozent Aufschlag auf bestimmte Autoteile. Für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren, gibt es Erleichterungen. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen. Außerdem sollen für Autoteile nicht die zusätzlichen Zölle auf Aluminium und Stahl fällig werden, um eine Doppelbelastung zu vermeiden.