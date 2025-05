Bullock und Reeves stehen gemeinsam vor der Kamera

Reeves, Star aus den Blockbuster-Serien „John Wick“ und „Matrix“, war zuletzt als Auftragskiller John Wick in „John Wick: Kapitel 4“ (2023) in den Kinos. Oscar-Preisträgerin Bullock („Blind Side“) schlug sich 2022 in der Actionkomödie „The Lost City“ mit Channing Tatum durch einen Dschungel, im selben Jahr stand sie Brad Pitt mit einem kurzen Auftritt in dem Thriller „Bullet Train“ zur Seite.