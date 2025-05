„Nervosität bei den Zulieferern von KTM ist groß“

Wie geht’s mit KTM weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Menschen in Mattighofen, sondern auch viele darüber hinaus. Dass beim Kampf um die Rettung des in die Pleite geschlitterten Motorradherstellers noch immer keine Klarheit darüber herrscht, wer die 600 Millionen Euro für die 30-Prozent-Quote an die Gläubiger finanziert, beunruhigt. Zumal die Frist bald abläuft.