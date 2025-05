Regenschauer und Böen lösen die Hitze wieder ab

Am längsten trocken in Kärnten

Das sommerliche Wetter hält jedoch nicht lange an. Bereits am Sonntag soll es deutlich abkühlen mit einer Kaltfront aus Nordwesten. In ganz Österreich kann es regnen. Stellenweise entstehen gewittrige Regenschauer. In Kärnten bleibt es am längsten trocken. Die Frühtemperaturen betragen neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 24 Grad.