Warriors vergeben auch den zweiten Matchball

Die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry haben im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auch die zweite Chance zum Einzug in die zweite Runde vergeben. Das Team aus Kalifornien verlor sein Heimspiel am Freitag gegen die Houston Rockets mit 107:115 und musste in der „best of seven“-Serie den 3:3-Ausgleich hinnehmen.