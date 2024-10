Österreichs Finanzen bleiben in Kärntner Hand

Lesachtaler bleibt zweitmächtigster Finanzpolitiker des Landes

Der Budget-Ausschuss besteht aus 23 Abgeordneten, sieben davon stellt die ÖVP. Und wie bereits in der vergangenen Legislaturperiode wird auch künftig der Kärntner Gabriel Obernosterer die Obmann-Position innehaben. „Das ehrt mich natürlich sehr, gerade in der Übergangsphase, die ja sicher keine leichte sein wird“, so der Lesachtaler im „Krone“-Gespräch: „Diese fünf Parteieneinigungen zeigt, dass die Arbeit in der Vergangenheit nicht schlecht war!“