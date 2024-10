Landes-Sparpaket „an den Grenzen des Machbaren“

„Keine Gemeinde in Insolvenzgefahr“

Weitere Verbesserungen – weil man derzeit eben nicht in der Lage sei, Schulden zu reduzieren, sondern weiter Geld aufnehmen müsse – könnten nur neue Verhandlungen mit dem Bund über die Einnahmen-Aufteilung bringen. Ein Teilerfolg in dieser Hinsicht wird übrigens die Gemeinden entlasten. Scherwitzl spricht hier von 22,5 Millionen Euro und erklärt darüber hinaus, dass „keine Gemeinde in Insolvenzgefahr“ sei. Und dass das auch so bleiben werde.