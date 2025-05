Wolff über Hamilton: „Ich bin nicht überrascht“

Wolff: Hamilton hat noch die Magie

Hamilton wartet noch auf sein erstes Grand-Prix-Podium mit Ferrari. Immerhin konnte der 40-Jährige Ende März den Sprint in China gewinnen. „Er hat das Rennen komplett dominiert. Es ist nicht so, dass man die Magie in einem Rennen hat und verliert sie dann plötzlich im nächsten“, meinte Wolff über den siebenmaligen Weltmeister.