20. Sieg! Grabher steht im Wiesbaden-Halbfinale

Am Freitag musste die Viertelfinalpartie von Julia Grabher beim ITF W100-Turnier in Wiesbaden gegen Mona Barthel (D) wegen Dunkelheit unterbrochen werden. Am Samstagvormittag gab sich die Vorarlbergerin keine Blöße, landete ihren 20. Tour-Sieg in Folge und zog damit ins Halbfinale ein.