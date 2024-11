Das sagte Donald Trump in seiner Siegesrede

Der Republikaner Donald Trump hat den Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl während einer Rede in Palm Beach für sich beansprucht: Er werde die „Grenzen schützen“, er werde „alles in Ordnung bringen“, was schieflaufe, er habe „Außergewöhnliches erreicht“ und werde einen „nicht vergleichbaren politischen Sieg“ feiern. Amerika, so Trump, werde in ein „goldenes Zeitalter“ schreiten und wieder „großartig“ werden.