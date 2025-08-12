„Gibt schwule Paare und Schein-Ehen in Bundesliga“

Agenturen für Schein-Ehen

Berater und Manager würden sogar davon abraten, sich zu outen. Sie empfehlen hingegen Agenturen, welche für einige Fußballer Schein-Freundinnen organisieren oder Schein-Ehen arrangieren. „Man dachte beim Outing von Thomas Hitzlsperger, dass es ein Wendepunkt sein könnte. War es aber nicht so richtig. Thomas scheint mir auch überrascht, dass sich tatsächlich keiner weiter outet, auch die nach der Karriere nicht. Es gibt gar keinen Grund mehr, sich zu verstecken“, so Urban.